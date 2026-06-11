Düzce'de Huzur ve Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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Düzce'de Huzur ve Güvenlik Toplantısı

Düzce\'de Huzur ve Güvenlik Toplantısı
11.06.2026 19:06
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Düzce'de güvenlik çalışmaları, Vali ve emniyet yetkilileriyle değerlendirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda değerlendirildi.

Düzce'de güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda ele alındı. Vali Mehmet Makas'ın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile gerçekleştirdiği toplantıda, il genelinde uygulanan güvenlik tedbirleri, kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi. Toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin artırılmasına yönelik mevcut uygulamalar gözden geçirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Huzur ve Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yusuf Akagündüz Yusuf Akagündüz:
    komşu ülkelerde bu tür toplantılar daha sık yapılıyor ve denetim mekanizması çok daha etkili, umarız burada da böyle bir sistem geliştirilir. 0 0 Yanıtla
  • Zeliha Öz Zeliha Öz:
    huzur ve güvenlik dediler de ya bu huzur kimin için huzur yani bi insan evine gidip rahat uyuyabiliyo mu o belli olmuyo valla hep bi gerilim var ortada yani sadece toplantı yapıp oturuyolar da işler yolunda gidip gidemiyo 0 0 Yanıtla
  • Sezgi Ayhan Sezgi Ayhan:
    güzel bi toplantı yapılmış gibi ama genç nesil olarak biz yine biraz şüpheli duruyoz çünkü bunların hepsi kâğıt üzerinde kalıyo da gerçekte ne kadar uygulanıyo onu görmek lazım 0 0 Yanıtla
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