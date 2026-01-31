Düzce Belediyesi taziye mesajı yayınladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova İlçesinde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Ferhat Gümüş için taziye mesajı yayınladı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada "Düzce'mizin en büyük yatırımlarından, Gümüşova OSB'de kurulmakta olan Namet İnşaat tesislerinde; Ferhat Gümüş kardeşimizin iş kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden emekçi kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Düzce Belediyesi olarak, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi. - DÜZCE