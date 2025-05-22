Düzce\'de İtfaiye Ekipleri, Aracın Kaputundan Yavru Kedileri Kurtardı

Düzce'de aracın kaputunun altına giren 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılarak annelerine teslim edildi.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte yavru kediler, araçların motor kısmına girmeye başladı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de il genelinde araçların kaputun altına giren kedileri kurtarma çalışması yapıyor. Bu çerçevede Bahçeşehir bölgesinde bir aracın motor bölümünden yavru kedi sesi alan vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, aracın altından ve motor kısmında gelen sesler üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında 2 yavru kedi kurtarıldı. - DÜZCE