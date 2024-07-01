Düzce'de Jandarma ve Polis Ekipleri 41 Kişiyi Yakaladı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ve Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 26'sı tutuklandı.

Polis ve Jandarma birimleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik güçleri tarafından 24-30 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 22 bin 600 şahıs sorgulanırken, aranan 41 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 26'sı tutuklandı.

Ayrıca 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 kuru sıkı tabanca, 223 fişek, 2 kesici alet ve 15 şarjör ele geçirildi. - DÜZCE