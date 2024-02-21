Düzce'de kaçak göçmenler tırın dorsesinde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de kaçak göçmenler tırın dorsesinde yakalandı

Düzce\'de kaçak göçmenler tırın dorsesinde yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan tırın dorsesinde, kağıt havlu balyaları arasında kaçak 39 göçmen yakalandı. Yakalanan şahısların sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

21.02.2024 13:21  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE (İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından D100 karayolu üzerinde durdurulan tırın dorsesinde, kağıt havlu balyaları arasında kaçak 39 göçmen yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde, Düzce'nin Çilimli ilçesi Arabacı Mahallesi D100 yolu üzerinde sabaha karşı Jandarma KOM ve Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 59 AR 460 plakalı Man marka çekici ve dorsesinde gecikmesinde sakınca bulunan hal dahilinde arama yapıldı. Yapılan aramada dorse kısmında bulunan 20 adet kağıt havlu balyasının içerisinde oluşturulan ahşap bölmelerde toplam 39 Afgan uyruklu şahıs yakalandı.

Organizatör olduğu tespit edilen M.O. isimli şüpheli yakalandı. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapmak suçundan adli işlem başlatılırken, yakalanan 39 Afgan uyruklu kişi adli ve idari işlemlerden sonra sınır dışı edilmek üzere Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Şahısların 3 bin dolar karşılığında anlaştığı tespit edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Düzce, Göçmen Kaçakçılığı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de kaçak göçmenler tırın dorsesinde yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:01:44. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de kaçak göçmenler tırın dorsesinde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement