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Düzce'de yapılan operasyonda 15 cep telefonu ve 7 akıllı saat ele geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de yapılan operasyonda 15 cep telefonu ve 7 akıllı saat ele geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yurda kaçak yollarla giren 15 cep telefonu ve 7 akıllı saat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Düzce\'de yapılan operasyonda 15 cep telefonu ve 7 akıllı saat ele geçirildi
26.01.2024 - 13:13,
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda yurda kaçak yollarla giren 15 cep telefonu ve 7 akıllı saat ele geçirilirken şüpheli 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Düzce'de Polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan bir iş yerinde aramla yapıldı. Yapılar amada çeşitli markalarda 15 adet cep telefonu ve 7 adet akıllı saat ele geçirilmiştir. 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Düzce, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de yapılan operasyonda 15 cep telefonu ve 7 akıllı saat ele geçirildi - Son Dakika
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