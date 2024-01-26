Düzce\'de yapılan operasyonda 15 cep telefonu ve 7 akıllı saat ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda yurda kaçak yollarla giren 15 cep telefonu ve 7 akıllı saat ele geçirilirken şüpheli 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Düzce'de Polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan bir iş yerinde aramla yapıldı. Yapılar amada çeşitli markalarda 15 adet cep telefonu ve 7 adet akıllı saat ele geçirilmiştir. 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - DÜZCE