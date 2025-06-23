Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: Tarihi Eserler Ele Geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda tarihi eser ve kaçak ürünler ele geçirildi. 3 olaya müdahale edilirken 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü kaçakçılık operasyonları soruyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 107 adet sikke, 18 tarihi eser obje, 6 tarihi eser yüzük, 1 adet tarihi eser heykel, 160 adet elektronik sigara ve 344 cinsel içerikli ürüne el konuldu.

Çalışmada 3 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. - DÜZCE