Düzce'de Kamyon Devrildi, 2 Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Kamyon Devrildi, 2 Sürücü Yaralandı

Düzce'de meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan kamyon devrildi ve 2 sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyol trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen ekipler trafiği tek şeritten verdi.

19.07.2024 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de otomobil ile çarpışan kamyonun devrildiği kazada 2 sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sebebiyle otoyol trafiğe kapandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce gişeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 58 VL 178 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan A.T. idaresindeki 34 TP 5809 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyon devrilirken, otoyol trafiğe kapandı. Bölgeye gelen ekipler trafiğe kapanan alanda çalışma yaparak trafiği tek şeritten verdi. Kazada her iki araç sürücüsü de hafif yaralanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Kamyon Devrildi, 2 Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:17 Timur Cihantimur, ABD’deki cezaevinde saldırıya uğradı Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı
20:58 Peş peşe tetiğe bastı Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı
19:07 THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi
17:25 Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft’un hisseleri düşüşe geçti Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti
14:07 MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok
20:08 ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
17:55 Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı
17:40 Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
17:01 Ankara’daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı Ankara'daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı
17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 21:52:06. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Kamyon Devrildi, 2 Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement