Düzce\'de Kavşakta Meydana Gelen Kaza Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Düzce'de 2 cip kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza Konuralp Düzköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Akçakoca istikametine seyir halinde olan Selçuk B. idaresindeki 81 DZ 452 plakalı cip, aynı istikamette giden Ayhan S. idaresindeki 16 UF 147 plakalı Kia marka cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 81 plakalı cip refüje çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri her iki araçta bulunan sürücüler ve Serkan B.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
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