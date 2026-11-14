Düzce'de kayarak karşı şeride geçen otomobil motosiklete çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'de kayarak karşı şeride geçen otomobil motosiklete çarptı, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Düzce\'de kayarak karşı şeride geçen otomobil motosiklete çarptı, 1 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Düzce\'de kayarak karşı şeride geçen otomobil motosiklete çarptı, 1 kişi yaralandı
Haber Videosu

Düzce'nin Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde düz yolda kayarak karşı şeride geçen otomobil, motosikletle çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken yol bir süre trafiğe kapalı kaldı, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Düzce'de kayarak karşı şeride geçen otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konuralp Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Beçi sapak istikametinden hastane istikametine seyir halinde olan Cengizhan Y. idaresindeki 54 ARP 140 plakalı BMW otomobil, düz yolda kayınca karşı şeride geçti. Bu esnada Rüştü O. idaresindeki 81 ACP 814 plakalı motosiklet, karşı şeride geçen otomobile ok gibi saplandı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıYerel HaberlerMotosikletOrhangaziKonuralp3. SayfaTrafikGüncelDüzceSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran’a saldırıları durdurmayı düşünüyor Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran'a saldırıları durdurmayı düşünüyor
Antrenmanda sürpriz Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’ndan bir icraat daha Antrenmanda sürpriz! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan bir icraat daha
Altay Bayındır’dan Celta Vigo kariyerine görkemli siftah Altay Bayındır'dan Celta Vigo kariyerine görkemli siftah
Sane ve Gündoğan da listede: Galatasaray’da 5 oyuncu için veda iddiası Sane ve Gündoğan da listede: Galatasaray'da 5 oyuncu için veda iddiası
21:43
Inter’i reddeden Çalhanoğlu için Fenerbahçe 10 milyon euro hazırladı
Inter'i reddeden Çalhanoğlu için Fenerbahçe 10 milyon euro hazırladı
21:35
Zidane, Türkiye maçı öncesi Mbappe sorusuna net yanıt verdi
Zidane, Türkiye maçı öncesi Mbappe sorusuna net yanıt verdi
21:30
Galatasaraylılar kızacak Serdar Aziz’den dikkat çeken Fenerbahçe yorumu
Galatasaraylılar kızacak! Serdar Aziz'den dikkat çeken Fenerbahçe yorumu
21:21
Fransa maçı öncesi Sergen Yalçın: 5-6 farklı oyuncu olabilir
Fransa maçı öncesi Sergen Yalçın: 5-6 farklı oyuncu olabilir
21:16
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası! Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
20:38
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
19:27
Murat Kurum Antalya’da Küba’yı örnek gösterdi: Yüzde 19’luk risk
Murat Kurum Antalya'da Küba'yı örnek gösterdi: Yüzde 19'luk risk
18:18
Etiyopya ile Eritre arasında Badme’de 3 gündür çatışma yaşandığı iddia edildi
Etiyopya ile Eritre arasında Badme'de 3 gündür çatışma yaşandığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 22:12:00. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de kayarak karşı şeride geçen otomobil motosiklete çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android