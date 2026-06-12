Düzce'de Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Düzce'de Kaza: 2 Yaralı

Düzce\'de Kaza: 2 Yaralı
12.06.2026 01:47
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Düzce Kuzey Çevre Yolu'nda otomobil kamyona çarparak takla attı, 2 kişi yaralandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Kuzey Çevre Yolu Muncurlu Köyü Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, bir araç önce kamyona, ardından ise başka bir otomobile çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Muncurlu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca istikametine seyir halinde olan 81 AEN 374 plakalı Opel marka otomobil, köprü üzerinde Fındıklı Aksu köyü istikametine gitmekte olan 81 EN 120 plakalı kamyona, ardından da 81 FP 234 plakalı Toyota marka otomobile çarparak takla attı. Kazada, isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Düzce, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Veysel Toker Veysel Toker:
    olaylar çoğalsa da en azından yaralılar hastaneye ulaştırılmış ve tedavi başlamış bunu da dikkate almak gerek 0 0 Yanıtla
  • Sevil Sarı Sevil Sarı:
    valla bu çevre yolunda her gün bi olay oluyo artık yahu insanlar çılgın gibi araba kullanıyo hızlı gidiyo işte böyle şeyler oluyo sonra yaralılar hastaneye kalkıyo devlet malı harcanıyo bir de sorumluluk almıyo kimse ne yapıcaz böyle olursa 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Mogi Yusuf Mogi:
    bu kadar tehlikeli yollarda böyle kazalar olması çok üzücü umarım yaralılar çabuk iyileşir 0 0 Yanıtla
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