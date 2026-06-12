Düzce\'de Kaza: 2 Yaralı

Sevil Sarı:

valla bu çevre yolunda her gün bi olay oluyo artık yahu insanlar çılgın gibi araba kullanıyo hızlı gidiyo işte böyle şeyler oluyo sonra yaralılar hastaneye kalkıyo devlet malı harcanıyo bir de sorumluluk almıyo kimse ne yapıcaz böyle olursa