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Düzce'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Saplandı: 2'si Ağır 8 Yaralı - Son Dakika
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Düzce'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Saplandı: 2'si Ağır 8 Yaralı

Düzce'de dinlenme tesislerine girmek isterken kontrolden çıkan bir otomobil, bariyerlere saplanarak alev aldı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yangın bölgedeki vatandaşlar tarafından söndürülürken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce\'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Saplandı: 2\'si Ağır 8 Yaralı
25.01.2024 - 18:59,
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Düzce'de dinlenme tesislerine girerken kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Aksaray'dan İstanbul'a seyir halinde olan Coşkun D. idaresindeki 68 ADR 024 plakalı Seat marka otomobil, Yeşilyayla mevkiinde dinlenme tesisine girmek isterken bariyerlere saplanarak alev aldı. Paramparça olan otomobildeki yangın bölgedeki vatandaşlar tarafından söndürülürken, yaralılar için bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler araç içerisinde sıkışan yolcuları bulunduğu yerden çıkarttı. Kazada sürücü ile Miraç T. (9), Nevanur D. (2), Alparslan D. (4), Gökhan D. (40), Büşra T., Fadime D. ve Songül D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Nevanur D. ve Gökhan D.'nin sağlık durumum ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan araç sürücüsü Coşkun D., kazadan sonra jandarma ve polis ekiplerine olayı anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Saplandı: 2'si Ağır 8 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Saplandı: 2'si Ağır 8 Yaralı - Son Dakika
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