Düzce'de Kriko Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Kriko Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

14.06.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçakoca'da otomobilin altında kalan Hüseyin Değe, hayatını kaybetti. Olay delil incelemesi için kapatıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi, tamir için altına girdiği otomobilin krikodan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Acara köyünde yaşayan Hüseyin Değe (44), gece saat 01.30 sıralarında bakım ve onarım yapmak amacıyla aracını krikoyla havaya kaldırdı. Aracın altına giren Değe, krikonun bir anda boşalması sonucu aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hüseyin Değe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Değe'nin cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga kaldırıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Akçakoca, Düzce, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Kriko Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

13:21
Merih Demiral’dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
13:14
Yol haritası netleşti İşte Özgür Özel’in A, B ve C planları
Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları
13:03
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı
12:46
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
12:26
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
11:23
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 13:33:46. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Kriko Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.