Düzce\'de Kurban Bayramı Hazırlıkları

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında Kurban Bayramı tedbirleri toplantısı yapıldı. Düzce'de Kurban Bayramı tatilinde huzur ve güven bir arada olacak.

Kurban Bayramı'nın Düzce genelinde huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için tüm tedbirler alındı. Vali Selçuk Aslan başkanlığında Konuralp Bey Toplantı Salonunda Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve kurum amirlerinin katılımıyla, Kurban Bayramı tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Bayram boyunca yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler üzerine yapılan toplantıda Düzce'de bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi planlandı. - DÜZCE