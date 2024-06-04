Düzce'de Kurban Bayramı öncesi hayvan sevkleri denetleniyor

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Kurban Bayramı öncesinde artan hayvan sevkleri dolayısıyla harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, polis ve jandarma ekiplerinin desteğiyle yol kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı öncesinde hayvan sevkiyatlarına sıkı denetim başladı. Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesiyle belgesiz, kaçak hayvan ve hayvansal ürün hareketlerini engellemek amacıyla yapılan ortak yol kontrollerinde kurbanlık hayvan taşıyan araçlar tek tek incelendi. Veteriner sağlık raporlarıyla hayvanların kulak küpeleri, sağlık durumları kontrol edilerek, sorun tespit edilen hayvanlar yine ayrıca kontrolden geçiriliyor. Kontrol ve muayenede uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda hayvan sahiplerine ve araç sahiplerine idari yaptırım uygulanıyor. Araçta hasta hayvan tespit edilmesi durumunda ise sevkine izin verilmeyerek, karantina tedbirleri uygulanacak.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, "Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvan hareketlerindeki artışa bağlı olarak kontrolsüz hayvan hareketlerinin bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılımında önemli etkisi olmakta bunun da hayvansal üretime ve dolayısıyla ülke ekonomisinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesinde hayvan hareketlerinin denetim ve kontrolünün büyük önem taşımakta özellikle ülkemizin doğusundan batısına yapılan hayvan sevkiyatlarının kontrol altına alınması, hayvansal üretimimizi olumsuz etkileyen bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesini sağlayacaktır" dedi. - DÜZCE