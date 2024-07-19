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Düzce'de kuşun çarptığı elektrik kablosu koparak yere düştü. 10 bin nüfuslu mahallede elektrikler kesildi.

Olay, Azmimilli Mahallesi'nde akşam üzeri meydana geldi. Alınan bilgilere göre Cevdet Komit Caddesi üzerinde bulunan çocuk parkının üzerinden geçen elektrik tellerine kuş çarpması sebebi ile kablolarda kopma meydana geldi. 10 bin kişinin yaşadığı bölgede elektrikler kesilirken, parkta oynayan çocuklar apar topar kaçıştı, bölge trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile caddede herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, elektrik ekipleri de kablolardaki elektriği keserek tehlikeyi ortadan kaldırdı. Cadde yapılan çalışmaların ardından trafiğe açılırken, bölgeye elektrik verilmesi için çalışma başlatıldı. - DÜZCE