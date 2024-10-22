Düzce'de lastiklerinden tutuşan kamyon alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, D-100 kara yolu Sakarya-Düzce sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce'den Sakarya istikametine giden T.K. idaresindeki 38 GP 142 plakalı Ford marka kamyonun lastiklerinden alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Gümüşova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alev topuna dönen kamyondaki yangını kısa süre içerisinde söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle tek şeritten verilen trafik, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından normal seyrine döndü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de Lastiklerden Tutuşan Kamyon Alev Alev Yanarak Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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