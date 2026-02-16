Feci kaza kameralarda! Lüks otomobil otobüse böyle çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Feci kaza kameralarda! Lüks otomobil otobüse böyle çarptı

Haberin Videosunu İzleyin
Feci kaza kameralarda! Lüks otomobil otobüse böyle çarptı
16.02.2026 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Feci kaza kameralarda! Lüks otomobil otobüse böyle çarptı
Haber Videosu

Düzce'de meydana gelen kazada lüks otomobil halk otobüsüne çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken; bölgede bulunan restoranlardaki müşteriler yararlılara ilk müdahaleyi yaptı.

Düzce'de lüks otomobilin halk otobüsüne çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, bölgede bulunan restorandaki müşteriler ve çalışanlar yardımına koştukları kazazedelere ilk müdahaleyi yaptı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki lüks otomobil halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, otobüste bulunan yolcular panik yaşadı.

RESTORANDAKİLER YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören bir restorandaki müşteriler ve çalışanlar olay yerine koşarak, yaralılara yardım etti. Vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar kazazedelere müdahalede bulundu.

O ANLAR KAMERALARDA

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Düzce, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feci kaza kameralarda! Lüks otomobil otobüse böyle çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

23:45
Futbolcular bayram edecek Galatasaray’dan Juventus maçına özel dev prim
Futbolcular bayram edecek! Galatasaray'dan Juventus maçına özel dev prim
23:43
Giresun’da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
23:13
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 01:14:30. #7.11#
SON DAKİKA: Feci kaza kameralarda! Lüks otomobil otobüse böyle çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.