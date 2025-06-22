Düzce\'de Merada Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Düzce'de merada çıkan anız yangını rüzgarın etkisi ile güçlükle söndürüldü.

Yangın, Kadıoğlu köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, köy merasına belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde hızla büyüdü. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri rüzgarında etkili olduğu bölgedeki yangını güçlükle söndürerek kontrol altına aldı. Yangında 3 dönüm arazi zarar gördü. - DÜZCE