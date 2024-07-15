Düzce'de meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Düzce'de iki ayrı trafik kazası meydana geldi. İlk kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. İkinci kazada ise bir araç kanala uçtu ve sürücü hafif yaralandı. Kazalar nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi.

15.07.2024 22:06
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Düzce'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, akşam saatlerinde Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Pazar yeri mevkiinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Nadi Coşkun, Mevlüt Aksu, Zihni Şahin, Recep Aygün ve İbrahim Çubuk yaralandı.

Tokuşlar Mahallesi'nde yine akşam saatlerinde meydana gelen ikinci kazada ise, Hakkı Y. idaresinde ki 41 ATY 624 plakalı otomobil, kasisten geçtiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. Kazada sürücü Hakkı Y. hafif yaralandı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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