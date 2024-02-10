Düzce'de midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Düzce\'de midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Düzce'nin Nusrettin Mahallesi Nusrettin Cami kavşağında meydana gelen kazada, midibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada midibüs içinde bulunan sürücü Oktay D. ile yanında bulunan Hacı D. ile diğer aracın sürücüsü Gökhan M. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.02.2024 12:19
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Düzce'de midibüs ile otomobilin çarpıştı: 3 yaralı

DÜZCE - Düzce'nin Nusrettin Mahallesi Nusrettin Cami kavşağında midibüs ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Nusrettin Mahallesi İstiklal Caddesi ile Şehit Ruhsar Caddesinin kesiştiği kavşakta kaza meydana geldi. Oktay D. idaresindeki 81 KJ 532 plakalı midibüs ile Gökhan M. idaresindeki 81 BG 847 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs elektrik direğine çarparak durdu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüs içinde bulunan sürücü Oktay D. ile yanında bulunan Hacı D. ile diğer aracın sürücüsü Gökhan M. yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri tarafından araçlar çekici yardımı ile kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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