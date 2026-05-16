Düzce\'de Minibüs ve Motosiklet Çarpıştı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de meydana gelen trafik kazasında minibüs ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Trafik kazası, saat 15.00 sıralarında D-100 karayolu Çoban kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yola girmeye çalışan S.U idaresindeki 34 MJU 770 plakalı minibüs, yan yoldan D-100 karayoluna çıkmaya çalışan A.G idaresindeki 81 AED 966 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet devrilerek sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleye yapan sağlık ekibi ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE