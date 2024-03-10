Düzce\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Başka Bir Motosiklete Binerek Kaçtı

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Düzce'de otomobile çarpan motosiklet başka bir otomobilin üzerine uçtu. Zorlukla yerden kalkan ve ayakta durmakta zorlanan motosiklet sürücüsü, başka bir motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Kaza, akşam saatlerin Düzce şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası bulunmayan ve kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, Mehmet Akif Caddesi ile Namık Kemal Sokak kavşağında karşıya geçmek üzere olan Ömer Faruk L. idaresindeki 34 CHU 295 plakalı Peugeot marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü daha sonra Mehmet Akif Caddesi üzerinde seyir halindeki İrfan K.'nin kullandığı 41 DH 744 plakalı Ford marka otomobilin kaportasına düştü. Kaza nedeniyle 2 otomobilde hasar oluşurken motosiklet sürücüsü ise çevredekilerin yardımıyla düştüğü yerden kalktı. Ayakta durmakta zorlanan sürücü, olay yerine gelen bir başka motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

Kaza sonrası yolda araç kuyrukları oluşurken, kaza sonrası araçları zarar gören otomobil sahipleri ise büyük çaresizlik yaşadı. Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. - DÜZCE