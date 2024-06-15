Düzce'de Motosiklet Yayaya Çarptı

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Düzce(İHA) – Düzce Merkez Yığılca karayolunda motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yere savrulurken, kaza anı ise güvenlik kameralarınca an ve an kaydedildi.

Kaza; Yığılca Düzce Karayolu Aksu Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yığılca'dan Düzce yönüne giden B. T. idaresindeki 54 AHY 462 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ş.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaya ve motosiklet sürücüsü yere savruldu.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaparak hastaneye sevk etti. Kazada yaya A.Ş. ve motosiklet sürücüsü B.T. yaralanırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Diğer taraftan kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarınca an ve an kaydedildi. Motosikleti sürücüsünün yolda ilerlemesi, yaya A.Ş.'ye çarpması ve yere savrulmaları kameralarca kaydedildi. - DÜZCE