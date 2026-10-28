Düzce\'de narkotik operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu maddenin yanı sıra ruhsatsız silahlar ve tüfek fişekleri ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çamköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda 5,4 gram metamfetamin ve 0,4 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında gerçekleştirilen aramalarda ise 2,3 gram metamfetamin, 2,7 gram sentetik kannabinoid, 18,3 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 10 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 adet pompalı tüfek, bu tüfeklere ait 4 fişek, 1 adet ruhsatsız 7,65 milimetre tabanca ve tabancaya ait 2 fişek bulundu. Olayla ilgili B.N., İ.S., A.C.B., E.A., F.Ç., T.O. ve M.B. isimli 7 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Hakkında 18 suç kaydı bulunan D.İ. ile 12 suç kaydı bulunan K.B. ise, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.