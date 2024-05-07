Düzce'de Narkotik Operasyonunda 44 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de Narkotik Operasyonunda 44 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Düzce\'de Narkotik Operasyonunda 44 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Düzce genelinde gerçekleştirilen narkotik suçlarla mücadele operasyonlarında 44 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda sentetik ecza, esrar, metamfetamin, bonzai, kokain, skunt ve pipe gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

07.05.2024 09:43
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DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 44 şahıs hakkında işlem gerçekleştirildi.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 29 Nisan -5 Mayıs 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 41 olaya müdahale edilirken, 44 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 22 adet sentetik ecza, 13 gram esrar, 126 gram metamfetamin, 301 gram bonzai, 2 gram kokain, 3 gram skunt ve 5 adet pipe ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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