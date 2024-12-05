Düzce\'de Otomobil Dereye Uçtu: 3 Yaralı

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Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce- Zonguldak D-655 karayolu Karaca deresi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan S.C.G. idaresindeki 81 ABR 043 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Karaca deresine uçarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu esnada çevredeki vatandaşlar dereye inerek yaralıları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada araç içerisinde bulunan sürüdü S.C.G., C.T. ve A.T. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol kalabalığın dağıtılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DÜZCE