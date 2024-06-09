Düzce'de otomobilin kamyona saplandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

3.Sayfa

Düzce'de otomobilin kamyona ok gibi saplandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul istikametine giden Tuba Elitaş idaresindeki 48 BA 988 plakalı Mini Cooper marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Semih Ş. idaresindeki 78 YD 827 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobilin kamyona adeta ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü Tuba Elitaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sebebi ile İstanbul istikameti 2 şeritten sağlanırken, kaza bir başka aracın iç kamerasına an be an yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE