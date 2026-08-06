Düzce’de otomobil yangını büyümeden söndürüldü

Düzce'de bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Koçyazı Mahallesi Çarşamba Pazarı mevkisinde bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Kontrol altına alınan yangın söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.