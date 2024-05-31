Düzce\'de parke atölyesinde yangın söndürüldü

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Düzce'de parke atölyesinde yangın

Kaynaşlı'da parke atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

DÜZCE - Düzce'de parke atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın Kaynaşlı ilçesine bağlı Şimşir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ayhan Yalçın'a ait parke atölyesinde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce ve Kaynaşlı Belediyesi itfaiyelerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler atölyenin talaş bölümünde çıkan yangını kısa süre içerisinde söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sebebi ile atölyede maddi hasar meydana geldi.