Düzce'de Pikapta Sıkışan Yılan Uzun Uğraşlar Sonrası Kurtarıldı - Son Dakika
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Düzce'de Pikapta Sıkışan Yılan Uzun Uğraşlar Sonrası Kurtarıldı

Düzce\'de Pikapta Sıkışan Yılan Uzun Uğraşlar Sonrası Kurtarıldı

Düzce'de bir pikap aracının bagaj kısmında sıkışan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarılarak doğal hayata salındı. Araç sahibi, yılanı uğurlarken 'Bir daha gelme arkadaşım' diyerek esprili bir şekilde veda etti.

26.04.2025 14:28  Güncelleme: 14:40
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Düzce'de pikap aracın içine giren yılan, uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Doğal hayata bırakılan yılanı araç sahibi, "Hadi güle güle, bir daha gelme arkadaşım" diyerek uğurladı.

Olay, Kazukoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bölgede inşaat şantiyesine malzeme getiren Orhan Kılıç, aracının bagaj kısmında bir yılan olduğunu fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ileten Kılıç'ın yardımına Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri koştu. 3530. Sokak üzerindeki şantiyeye gelen ekipler pikap aracın bagaj kısmında yılanı çıkartmak için çalışma başlattı. Delikler arasında sürekli hareket ederek kaçan yılanı kurtarmak için itfaiyeciler uzun uğraş verdi. Bir türlü yılan çıkartılamayınca pikabın bagaj kısmı sökülmeye başlandı. Yapılan çalışmalar sonrasında bagaj kısmında plastik aksam sökülünce yılan, İtfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden alındı. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan bölgede doğal ortamına salınırken, araç sahibi, "Bir daha gelme arkadaşım" diyerek tebessüm ettirdi. Aracında yılan olduğunu fark edince ekiplerden yardım istediğini belirten Orhan Kılıç, "Aracıma yılan girdi. 112'yi arayıp bilgi verdim ve Düzce İtfaiyesi geldi. Arkadaşlar çalışma yapıyorlar. Yerini tespit ettik. Delikten içeride olduğunu görüyoruz. Bir şekilde onu oradan çıkartmaya çalıştık. Hayvanın zarar görmemesi için araçta bazı parçaları bazı aksamları sökmemiz gerekiyordu. Söktük ve hayvanı bulunduğu yerden çıkartıp doğal hayata saldık" şeklinde konuştu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Pikapta Sıkışan Yılan Uzun Uğraşlar Sonrası Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Pikapta Sıkışan Yılan Uzun Uğraşlar Sonrası Kurtarıldı - Son Dakika
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