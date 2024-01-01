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Düzce'de polis ekipleri yılın ilk denetiminde sürücülere çikolata dağıttı - Son Dakika
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Düzce'de polis ekipleri yılın ilk denetiminde sürücülere çikolata dağıttı

Düzce'de yılın ilk denetiminde polis ekipleri, sürücülere ceza yerine çikolata dağıttı. Yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleştirilen denetimde, sürücülerin yeni yılı kutlandı ve kazasız bir yıl temennisi yapıldı. Sürücülere ceza yerine çikolata dağıtılması sürpriz oldu.

Düzce\'de polis ekipleri yılın ilk denetiminde sürücülere çikolata dağıttı
01.01.2024 - 02:58,
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Düzce'de polis ekipleri yılın ilk denetiminde sürücülere bu sefer ceza yerine çikolata dağıttı.

Yeni yılın ilk saatlerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde sürücülerin yeni yılı kutlandı. Kazasız bir yıl temennisi ile durdurulan sürücülere ayrıca çikolata da dağıtıldı. Sürücüler denetimde bu sefer ceza yerine çikolata yedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de polis ekipleri yılın ilk denetiminde sürücülere çikolata dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de polis ekipleri yılın ilk denetiminde sürücülere çikolata dağıttı - Son Dakika
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