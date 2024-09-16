Düzce\'de Reflektör Dağıtımı

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Düzce'de Jandarma ekipleri traktör kullanımının yoğun olduğu bölgelerde sürücülere 'reflektör tak, görünür ol' sloganı ile reflektör dağıtımı gerçekleştirdi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında trafik kuralları çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede trafik kazalarının azaltılması ve

vatandaşların trafik konusunda farkındalığının artırılması maksadıyla 17 Trafik Jandarması Timi, 2 Motosikletli Trafik Jandarması Timi ile 24 saat esasına göre Jandarma

sorumluluk sahasında trafik hizmetleri yürütülüyor. Zirai araç hareketliliğinin yoğun olduğu bu dönemde, tarım araçlarının karışmış olduğu trafik kazalarının önlenmesi, yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla köy bölgelerinde ki traktör sürücülerine yönelik 'reflektör tak, görünür ol' sloganı ile çiftçilere reflektörler dağıtıldı. - DÜZCE