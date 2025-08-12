Düzce\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Düzce(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silahlarla çeşitli yerlerde ateş ettiği belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda ruhsatsız silahın ele geçirildiği operasyonlarda 4 kişi yakalanırken 2 kişi adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alındı.

Düzce'de çeşitli zamanlarda rastgele ateş edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenen meteryaller sonrası tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda İ.M., O.D., M.D., C.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların araçlarında, evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız glock, 1 adet ruhsatsız baretta, 1 adet ruhsatsız blow, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 329 adet fişek, 23 adet kartuş ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan İ.M. ve C.Ö. adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alındı. - DÜZCE