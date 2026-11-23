Düzce'de son bir haftadaki denetimde 1691 sürücüye ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 12 bin 273 araç, motosiklet ve okul servisi kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymayan 1691 sürücüye idari para cezası uygulandı ve 199 araç trafikten men edildi.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Yapılan denetimde bin 691 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 199 araç trafikten men edildi.
Düzce'de Jandarma ve Polis ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 12 bin 273 araç, motosiklet ve okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 691 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 199 araç trafikten men edildi.
Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.
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