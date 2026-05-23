Düzce'de Staj Dolandırıcılığı: 21 Gözaltı, 9 Tutuklama

23.05.2026 01:04
Düzce'de meslek lisesi öğrencilerini sahte staj ile dolandıran 21 kişi gözaltına alındı, 9'u tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de meslek lisesinde okuyan öğrencileri staj yapıyor gibi göstererek 72 öğrenci üzerinden haksız kazanç sağladığı şüphesiyle gözaltına alınan 21 kişiden 9'u tutuklandı, 1'i serbest kaldı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, meslek liselerinde okuyan öğrencileri firmalarda çalışıyor gibi göstererek haksız yere teşvik, prim ve stajyer ücreti tahsil edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, tespiti yapılarak ifadesi alınan 72 müştekinin beyanları doğrultusunda yapılan araştırmalarda müştekilerden 29'unun Akçakoca ilçesinde faaliyet gösteren bir kurs merkezinin, bünyesinde kayıtlı olan öğrenciler olduğu, kişisel verilerini, rızaları ve bilgileri dışında farklı firmalarda 'stajyer' olarak kaydedilmesi amacıyla Düzce'de bir lise yetkileri ile paylaştığı tespit edildi. Diğer 50 müştekinin bilgilerinin ise Düzce'de bir lise tarafından yine rızaları dışında farklı firmalarda 'stajyer' olarak kaydedildiği, bu yöntemle şu ana kadar tespiti yapılan 72 kişi üzerinden ilgili firmaların usulsüz haksız yere teşvik, prim ve stajyer ücreti tahsil ettiği tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak ilk etapta 12 kişi gözaltına alındı. Ardından derinleştirilen soruşturmada gözaltı sayısı 21'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 şüpheli, sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan B.K., B.M., E.C., G.Ç., H.Ç., M.Ş., R.K., Ş.K ve T.H. tutuklanırken, A.Ç.D, B.N.S, F.E, M.G, A.K.A, F.Ç, K.Ş, M.Y, O.D, A.K, D.K adli kontrol şartıyla salındı, 1 kişi ise serbest kaldı. Şahıslara yurt dışına çıkma yasağı getirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

