Düzce'de Suç Denetimleri: 24 Tutuklama - Son Dakika
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Düzce'de Suç Denetimleri: 24 Tutuklama

15.06.2026 12:56
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Düzce'de yapılan denetimlerde 18 bin kişi sorgulandı, 56 gözaltı ve 24 tutuklama gerçekleşti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 18 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 56 şahıs gözaltına alınırken, 24 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 8-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamada 18 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 56 kişi gözaltına alınırken, 24 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 4 adet kuru sıkı, 5 adet tabanca, 6 av tüfeği, 418 mermi, 6 şarjör ve 7 adet kesici-delici alet ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Suç Denetimleri: 24 Tutuklama - Son Dakika

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