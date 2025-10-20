Düzce'de Suçla Mücadele: 89 Aranan Yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 25 bine yakın kişi sorgulandı, 89 aranan şahıs yakalandı, 12'si tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce 13-19 Ekim tarihlerinde yapılan uygulamada 24 bin 750 şahıs sorgulandı. Denetimlerde araması bulunan 89 kişi gözaltına alınırken, 12 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 2 adet kurusıkı, 9 tabanca, 7 tüfeği, 493 mermi, 6 şarjör, 2 adet kesici-delici alet ve 23 kartuş ele geçirildi. - DÜZCE