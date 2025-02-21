Düzce\'de Sulama Kanalına Düşen Otomobil Ters Döndü

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen kazada sulama kanalına düşen otomobil ters döndü. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, araçtan itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kaza, Yığılca yolu Tokuşlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce'den Yığılca istikametine gitmekte olan S.Y. (35) idaresindeki 81 ACE 973 plakalı otomobil, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak su kanalına yuvarlanarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler ters dönen araçtaki sürücüyle konuşarak durumu hakkında bilgi aldı. Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü, kazayı burnu dahi kanamadan atlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE