Düzce'de Taciz İddiası: Taksi Şoförü ve Darp Edenler Gözaltında

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Düzce Valiliği, bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla darp edilen taksi sürücüsünün ve taksiciyi darp eden 2 kişinin gözaltına alındığını, olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini açıkladı.

Düzce Valiliğinden, sosyal medyada bir taksi şoförünün yaşı küçük bir kızı taciz ettiği iddiasıyla darp edildiği görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Kasım 2024 günü saat 13.45 sıralarında, ilimizde taksicilik yapan O.A. isimli şahsın, U.H. ve B.P. isimli şahıslar tarafından 2007 doğumlu yeğenlerini telefonla mesaj atmak sureti ile taciz ettiği iddiasıyla darp edildiği anlaşılmış, darp eden her 2 şahıs ve taciz ettiği iddiasında bulunulan taksi şoförü gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - DÜZCE