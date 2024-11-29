Düzce'de Taciz İddiası: Taksi Şoförü ve Darp Edenler Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Taciz İddiası: Taksi Şoförü ve Darp Edenler Gözaltında

Düzce'de bir taksi sürücüsü, kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla darp edildi, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

29.11.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valiliği, bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla darp edilen taksi sürücüsünün ve taksiciyi darp eden 2 kişinin gözaltına alındığını, olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini açıkladı.

Düzce Valiliğinden, sosyal medyada bir taksi şoförünün yaşı küçük bir kızı taciz ettiği iddiasıyla darp edildiği görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Kasım 2024 günü saat 13.45 sıralarında, ilimizde taksicilik yapan O.A. isimli şahsın, U.H. ve B.P. isimli şahıslar tarafından 2007 doğumlu yeğenlerini telefonla mesaj atmak sureti ile taciz ettiği iddiasıyla darp edildiği anlaşılmış, darp eden her 2 şahıs ve taciz ettiği iddiasında bulunulan taksi şoförü gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Valiliği, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Taciz İddiası: Taksi Şoförü ve Darp Edenler Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:18 Beşiktaş’ın yeni başkanı resmen Hüseyin Yücel oldu Beşiktaş'ın yeni başkanı resmen Hüseyin Yücel oldu
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
20:26 Van’ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
08:18 Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi
08:00 TEM Otoyolu’nda trafiği felç eden kaza TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza
07:52 Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı’na talimat verdi Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
01:18 Beşiktaş’ın mağlubiyeti Nihat Kahveci’yi canlı yayında çileden çıkardı Beşiktaş'ın mağlubiyeti Nihat Kahveci'yi canlı yayında çileden çıkardı
01:17 Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı
01:14 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
00:50 Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 21:35:05. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Taciz İddiası: Taksi Şoförü ve Darp Edenler Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.