Düzce\'de Tarım Ürünleri Deposunda Yangın Çıktı

Düzce'de tarım ürünleri satışı yapan bir firmanın deposunda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Düzce- Zonguldak D-655 Karayolu üzerinde bulunan tarım ürünleri satış mağazasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE