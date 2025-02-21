Düzce'de Ters Dönen Otomobil Sulama Kanalına Düştü

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Karlı yolda otomobil sulama kanalına girip ters döndü

-Sürücü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı

DÜZCE - Düzce Merkez Yığılca yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil sulama kanalına girerek ters döndü, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Trafik kazası Düzce Merkez Yığılca yolu Tokuşlar mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Yığılca istikametine gitmekte olan S. Y. idaresindeki 81 ACE 973 plakalı otomobil karla kaplanan yolda kontrolden çıkarak su kanalına yuvarlanarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler ters dönün araçta ki sürücüyle konuşarak durumu hakkında bilgi aldı. Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sürücüyü araç içinden çıkardılar. Kazada sürücünün burnu dahi kanamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.