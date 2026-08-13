Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 1 yaralı

Düzce'de meydana gelen kazada tırın altında kalarak ezilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza sabah 08.00 sıralarında Kuzey Çevre Yolu Üçyol Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D-100 karayolundan Kuzey Çevre Yoluna bağlanmaya çalışan Coşkun Macitoğlu idaresindeki 81 AVP 080 plakalı Toyota marka otomobil, Zonguldak istikametine ilerleyen Ramazan Şener idaresindeki 34 RFE 827 plakalı fındık taşıyan tırın önüne çıktı. TIR'ın çarptığı araç ters dönerek sürüklemeye başladı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil içinde sıkışan sürücü Coşkun Macitoğlu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sürücüsünün cansız bedenini otomobil içinden çıkardılar. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsünün cansız bedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.