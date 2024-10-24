Düzce\'de Trafik Dedektifliği Eğitimi

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DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik dedektifleri yetiştirmeye devam ediyor. Şıralık Vatan İlkokulu'nda eğitim gören 54 öğrenci kuralları işin uzmanından öğrendi.

Düzce'de ilkokul öğrencilerine trafik dedektifliği eğitimleri tüm hızı ile devam ediyor. Bu çerçevede Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Melensu Park bölgesinde oluşturulan trafik eğitim parkurunda Şıralık Vatan İlkokulu'nda eğitim alan toplam 54 öğrenciye karayolunda bisiklet kullanımı hakkında genel bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca ekipler trafik kuralları ile ilgili de öğrencileri bilgilendirerek, ailelerine trafik dedektifliği yapmalarını istedi. - DÜZCE