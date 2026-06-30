Düzce'de Trafik Denetimi: 995 Sürücüye Ceza - Son Dakika
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Düzce'de Trafik Denetimi: 995 Sürücüye Ceza

Düzce\'de Trafik Denetimi: 995 Sürücüye Ceza
30.06.2026 09:58
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Düzce'de yapılan denetimlerde 18 bin araç kontrol edildi, 995 sürücüye ceza kesildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 18 bin araç ve motosiklet denetlenirken, kusurlu görülen 995 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de trafik ekipleri tarafından 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 18 bin araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 995 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken alkollü araç kullanan 15 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 209 araç trafikten men edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Trafik Denetimi: 995 Sürücüye Ceza - Son Dakika

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