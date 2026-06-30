Düzce\'de Trafik Denetimi: 995 Sürücüye Ceza

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 18 bin araç ve motosiklet denetlenirken, kusurlu görülen 995 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de trafik ekipleri tarafından 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 18 bin araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 995 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken alkollü araç kullanan 15 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 209 araç trafikten men edildi. - DÜZCE