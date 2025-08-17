Düzce'de Trafik Denetiminde Bin 627 Cezalı Sürücü - Son Dakika
Düzce'de Trafik Denetiminde Bin 627 Cezalı Sürücü

Düzce'de Trafik Denetiminde Bin 627 Cezalı Sürücü
17.08.2025 09:47
Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 1,627 sürücüye ceza kesildi, 600'ü hız nedeniyle.

Düzce'de Trafik Polisleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan bin 627 sürücüye cezai işlem uygulandı. 600 sürücü ise hızlı gitmekten trafik cezası yedi.

Düzce'de kurallara uymayan ve aşırı hız yapan sürücüler gece gündüz yapılan denetimlerde tek tek tespit ediliyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından şehirde 4-10 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde 7 bin 67 araç, motosiklet ve sürücü denetlendi. Yapılan denetimlerde 600 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 135 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 46 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 60 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 29 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 23 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 15 sürücüye ses ve gürültüden ve 4 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam bin 627 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerde trafiğe çıkmasında sakıncalı bulunan 129 araç ise trafikten men edildiği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Kaza

Düzce'de Trafik Denetiminde Bin 627 Cezalı Sürücü

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Düzce'de Trafik Denetiminde Bin 627 Cezalı Sürücü
