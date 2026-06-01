Düzce'de Trafik Denetimleri: 21 Bin 280 Araç Kontrol Edildi

01.06.2026 15:39
Düzce'de bayramda yapılan denetimlerde 21 bin 280 araç kontrol edildi, 170 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 19 bin 800 araç, bin 398 motosiklet, 82 okul servisi denetlendi, 170 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için bayram tatili boyunca icra edilen denetimlerde 21 bin 280 araç, motosiklet ve okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 925 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 170 araç trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Düzce, Yaşam, Son Dakika

