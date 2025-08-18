Düzce\'de Trafik Denetimlerinde 2572 Ceza

Düzce (İHA) – Düzce'de polis ve jandarmaya bağlı trafik şubesi ekiplerince 1 haftalık denetimler sonrasında 2 bin 572 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik şubesi ekiplerinin 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde 12 bin 22 araç ile bin 589 motosiklet denetlendi. Denetimlerde 163 araç trafikten men edilirken, 2 bin 572 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 25 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. - DÜZCE