Düzce\'de ütüden dumanlar yükseldi, ev sahibi dumandan etkilendi

Düzce'de ütüden dumanların yükseldiğini gören ev sahibi yangının büyümemesi için müdahalede bulununca dumandan etkilendi.
Olay Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mehmet D.'ye ait evde ütüden dumanlar yükselmeye başladı. Ev sahibi yangının büyümemesi için ütüye müdahalede bulunup itfaiye ekiplerine bildirdi. Dumandan etkilenen ev sahibi bölgeye gelen sağlık ekiplerince kontrol edildi. Evden duman tahliyesi yapıldı. - DÜZCE
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