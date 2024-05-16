Düzce'de Uyuşturucu Madde İmalatı Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Madde İmalatı Yapan Şahıs Tutuklandı

Düzce\'de Uyuşturucu Madde İmalatı Yapan Şahıs Tutuklandı

Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde imalatı yapmak suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Operasyonda, şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada sentetik ecza, hammadde ve satışa hazır kapsüller ele geçirildi.

16.05.2024 14:50
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Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde imalatı yapmak suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik operasyonlar sürüyor. Polis ekiplerince yapılan operasyonda suç kaydı bulunan Y.A.H.(22) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapılmış aramada 480 adet sentetik ecza, 242 gram sentetik ecza yapımında kullanılan hammadde, 50 adet satışa hazır içi dolu kapsül (sentetik ecza), 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca sentetik ecza yapımında kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu madde imalatı yapmak suçundan gözaltına alınan Y.A.H. isimli şahıs tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Düzce, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu Madde İmalatı Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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